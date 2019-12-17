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Орхидеи-пчелы и орхидеи-башмачки с огромными «губами» покажут в «Аптекарском огороде» 21 декабря 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Москвичам покажут орхидеи-пчелы и орхидеи-башмачки
Фото: ТАСС
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 21 декабря 2019 г. стартует фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» с редчайшими растениями со всего света, на нем покажут орхидеи-пчелы и орхидеи-башмачки с огромными «губами». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«21 декабря в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует крупнейший в России XI ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» с редчайшими растениями со всего света, концертами в джунглях и множеством сюрпризов. Посетители увидят редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — самые черные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными «губами», волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе», — сказала О. Архипова.
Она добавила, что помимо орхидей в «Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.
«Выставочные образцы представлены в максимально естественном виде. Наиболее редкие и примечательные растения — в зарослях пальм и других крупных жителей оранжереи», — отметила О. Архипова.
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Теги:
Новости Москвы , МГУ
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