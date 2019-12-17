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Общество

Лучшую семью 2019 года выберут в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 2 51 минуту назад
В столице выберут семью года
Фото: РИА Новости
В Москве пройдет конкурс «Лучшая семья — 2019». Участникам предстоит поведать историю своей семьи, поучаствовать в соревнованиях по готовке, рассказать, как не растерять единство семьи в непростых жизненных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Согласно информации, мероприятие пройдет для тех семей, в которых есть родители-инвалиды.
По словам руководителя Региональной общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей „Катюша“ Натальи Присецкой, цель конкурса — показать, что инвалидность не преграда семейному счастью.
— Главное сейчас для нас всех — сдвинуть с места глыбу предрассудков в отношении людей с инвалидностью в общественном сознании. И за прошедшие годы уже много удалось сделать. Благодаря нашему конкурсу и вниманию к нему со стороны СМИ и общественности семьи с инвалидностью получают поддержку и заботу, — сказала Наталья Присецкая.
Участников соревнований ждут творческие занятия на смекалку, память и ловкость, отметили в пресс-службе ведомства.
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