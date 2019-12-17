В столице выберут семью года

Лучшую семью 2019 года выберут в Москве

Москве пройдет конкурс «Лучшая семья — 2019». Участникам предстоит поведать историю своей семьи, поучаствовать в соревнованиях по готовке, рассказать, как не растерять единство семьи в непростых жизненных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Согласно информации, мероприятие пройдет для тех семей, в которых есть родители-инвалиды.

По словам руководителя Региональной общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей „Катюша“ Натальи Присецкой, цель конкурса — показать, что инвалидность не преграда семейному счастью.

— Главное сейчас для нас всех — сдвинуть с места глыбу предрассудков в отношении людей с инвалидностью в общественном сознании. И за прошедшие годы уже много удалось сделать. Благодаря нашему конкурсу и вниманию к нему со стороны СМИ и общественности семьи с инвалидностью получают поддержку и заботу, — сказала Наталья Присецкая.

Участников соревнований ждут творческие занятия на смекалку, память и ловкость, отметили в пресс-службе ведомства.