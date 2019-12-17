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Криминал

Власти Москвы назвали случайное пополнение «Троек» на 20 тыс. руб. новогодним подарком 

ТАСС 1 час назад
Власти Москвы объяснили случайное пополнение «Троек»
Фото: РИА Новости
Власти Москвы подтвердили, что некоторые пользователи транспортной карты "Тройка" в столице получили случайные зачисления на нее, и призвали относиться к этому, как к подарку на Новый год. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее ряд СМИ сообщил, что некоторые пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда "Тройкой" обнаружили, что на счет их проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
В сообщении говорится, что пассажиры могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании к Новому году.
"Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса", — сказал собеседник агентства.
Движение по первым двум МЦД запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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