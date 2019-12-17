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Общество

Билетные автоматы с новым интерфейсом заработали в московском метро 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Интерфейс билетных автоматов в метро изменился
Фото: News.ru
Автоматы по продаже билетов с обновлённым интерфейсом начали тестировать в метро Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
Новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее предыдущей версии. Теперь на главном экране можно сразу выбрать нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД, — цитирует его «Интерфакс».
Благодаря тому, что пассажиру не придётся совершать лишних действий, сократится время, проведённое им у автомата и соответственно очереди. Первые обновлённые автоматы заработали на станции «Белорусская». В дальнейшем усовершенствованный интерфейс появится в билетных автоматах, установленных на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий, а также на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линий.
Ранее NEWS.ru писал, что москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.
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Теги:
Новости Москвы , Интерфакс
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