Мюзикл «Буратино» покажут с 28 декабря по 7 января

Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января

Фото: пресс-служба

Мюзикл «Буратино» можно будет увидеть в Москве с 28 декабря по 7 января, сообщает издание «Дни.ру». Спектакль, созданный по мотивам книги Алексея Толстого , представят на сцене культурного центра «Москвич». Одну из ролей сыграет Наталия Медведева , известная по шоу «Камеди вуман». «Конечно же, победит добро, а незадачливые лиса и кот опростоволосятся. Но эти сказочные мошенники настолько ироничны и харизматичны, что их необычайно интересно играть, а публике — за ними наблюдать», — сказала она. Ранее «Утро.ру» сообщало, что музыкально-цирковой спектакль «Чиполлино» покажут на сцене ДК имени Горбунова в Москве с 27 декабря по 6 января.

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