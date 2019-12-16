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Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» проведут на ВДНХ
Москва меняется
7 часов назад
Фото: © Москва меняется