Интерактивная открытка украсила медиафасад павильона МЦД

Новогодняя виртуальная открытка появилась на медиафасаде павильона МЦД

Виртуальная открытка, длина которой составляет 26 метров, появилась на медиафасаде Демонстрационного Павильона Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В преддверии Нового года на медиафасаде Демонстрационного Павильона Московских центральных диаметров разместили гигантскую интерактивную новогоднюю открытку длиной 26 метров и высотой 5 метров. Она оформлена в общей новогодней стилистике городского транспорта. На синем фоне изображены разные виды общественного транспорта и ярко-красные цифры «2020», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что павильон к информационной функции площадки добавились праздничная и образовательная. Часто там проводятся различные культурные и познавательные мероприятия, которые привлекают туристов из России и из-за рубежа. Павильон посещают французы, испанцы, армяне, итальянцы, британцы, китайцы, индусы и т.д. Центральным объектом является полноразмерный макет поезда «Иволга», который курсирует по двум открывшимся в ноябре маршрутам.

Павильон расположен на площади у Киевского вокзала, посетить его можно с 9:00 до 21:00. Также там проходят бесплатные экскурсии, записаться на них можно на странице МЦД на сайте метро Москвы.