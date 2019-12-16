Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире

Новогодняя виртуальная открытка появилась на медиафасаде павильона МЦД 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Интерактивная открытка украсила медиафасад павильона МЦД
Фото: Пресс-Служба Департамента Транспорта И Развития Дорожно-Транспортной Инфраструктуры Города Москвы
Виртуальная открытка, длина которой составляет 26 метров, появилась на медиафасаде Демонстрационного Павильона Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— В преддверии Нового года на медиафасаде Демонстрационного Павильона Московских центральных диаметров разместили гигантскую интерактивную новогоднюю открытку длиной 26 метров и высотой 5 метров. Она оформлена в общей новогодней стилистике городского транспорта. На синем фоне изображены разные виды общественного транспорта и ярко-красные цифры «2020», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что павильон к информационной функции площадки добавились праздничная и образовательная. Часто там проводятся различные культурные и познавательные мероприятия, которые привлекают туристов из России и из-за рубежа. Павильон посещают французы, испанцы, армяне, итальянцы, британцы, китайцы, индусы и т.д. Центральным объектом является полноразмерный макет поезда «Иволга», который курсирует по двум открывшимся в ноябре маршрутам.
Павильон расположен на площади у Киевского вокзала, посетить его можно с 9:00 до 21:00. Также там проходят бесплатные экскурсии, записаться на них можно на странице МЦД на сайте метро Москвы.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Вечерняя Москва: последние новости
Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2020 году Девять станций метро планируют открыть в Москве в 2020 году Сергей Собянин открыл Большой Москворецкий мост после реконструкции Сергей Собянин открыл Большой Москворецкий мост после реконструкции Москвичей предупредили о "желтом" уровне погодной опасности Москвичей предупредили о "желтом" уровне погодной опасности
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 62
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК 133
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 475
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 776
Россиянам выдадут пятилетние шенгенские визы
Россиянам выдадут пятилетние шенгенские визы 1
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение