Во сколько москвичам обойдется новогодняя елка

20 декабря в столице откроются елочные базары. В этом сезоне москвичи смогут приобрести русские ели и сосны, а также заграничные деревья. «Вечерка» разбиралась в елочном ассортименте.

Заморские гостьи

У заграничных деревьев более густые и аккуратно подстриженные ветви. Заплатить за такое праздничное дерево придется больше.

— В этом году самая низкая цена на елку — 1000 рублей. За такую стоимость можно купить русскую елочку высотой один метр, — рассказывает «Вечерке» генеральный директор компании — поставщика елок для городских базаров Владислав Пухарев. — Ценник на импортные елки начинается от 3,5 тысяч рублей. Желающим любоваться дома на двухметровую датскую красавицу придется раскошелиться на 8–9 тысяч рублей.

Скидок на елочных базарах ждать не стоит, утверждает Пухарев. Поставщики заинтересованы в том, чтобы спрос на деревья был равномерный, и вряд ли станут затевать игры с ценами.

Проверь и купи

При выборе новогоднего дерева специалист рекомендует обращать внимание на состояние веток.

— Чтобы проверить качество елки, нужно взять дерево в руки и резко стукнуть нижней частью ствола о землю. Иголки не должны осыпаться, — говорит Пухарев.

После бала

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.

А после праздников елку можно будет сдать в специальных пунктах по утилизации, которые заработают в начале января в каждом округе столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ванчикова, специалист по продажам елок:

— Елка — это живое дерево, которое подвержено стрессу. Дома его нужно сначала поставить в теплое место, но подальше от батареи. А потом хранить его в прохладе, постоянно опрыскивая. Если не соблюдать эти рекомендации, дерево может засохнуть за два-три дня. А при правильном уходе будет радовать целый месяц.

Гирлянды и хвойные букеты для настроения

Создать дома новогоднее настроение можно, и не покупая живую елку, утверждает дизайнер Наз Маер. Для этого нужно проявить фантазию и найти пару часов для творчества.

Например, украсить игрушками можно любое комнатное растение. А по квартире развесить новогодние венки, сплетенные из подручных средств: искусственных веток, лент, бус, украшений и даже мандаринов.

— Очень эффектно смотрятся светящиеся гирлянды, — рассказал Наз Маер. — Притом повесить их можно не только на окно, но и на стены. Или же обрамить огоньками предметы интерьера. Лучше отдавать предпочтение одноцветным лампочкам белого цвета.

Можно проявить фантазию и с их помощью выложить различные фигуры, например ту же елочку.

К слову, многие москвичи не снимают гирлянду и после новогодних праздников. Такая подсветка создает дома уют в течение всего года.

— Тем, кто живет в небольшой квартире и не хочет занимать место деревом, я рекомендую сделать настенную елку. Использовать можно холщовую веревку. Просто украсьте ее подвесными игрушками. Также можно смастерить украшение из длинной гирлянды, — рассказывает дизайнер.

Любителям минимализма Наз Маер советует взять пять-шесть елочных веток разного размера и закрепить их таким образом, чтобы полученный силуэт имитировал новогоднее дерево.

А дополнить и укрепить атмосферу праздника можно при помощи новогодних ароматизаторов воздуха: с запахом хвои или корицы.

СПРАВКА

Альтернативой живому дереву может стать елка из подручных предметов. Подойдут ветки, шишки, палочки корицы и даже стопка книг или старые семейные фотографии, выложенные в форме лесной красавицы. Если сделать конструкцию миниатюрной, ею можно украсить стол.

Вторая жизнь новогодних растений

На елочных базарах, которые вот-вот откроются, можно приобрести и живые елки в горшках. После праздника можно посадить их у дома.

— Такое дерево не придется выбрасывать после праздников — его можно посадить, например, на своем дачном участке, — рассказывает «Вечерке» специалист в области озеленения, ботаник Антон Нефедов.

КСТАТИ

Ель способна простоять 400–500 лет. Но на этом ее жизненный цикл не заканчивается. Потом корень пускает новый побег. И вновь зарождающийся ствол при этом имеет точно такую же ДНК, как и его предшественник. Рекордсменом по продолжительности жизни стала ель, которая находится на горе Фулуфьеллет в Швеции. Этому дереву высотой четыре метра больше девяти с половиной тысяч лет.