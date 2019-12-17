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Общество

Одуванчики и примулы расцвели в ботаническом саду в Москве 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Одуванчики и примулы расцвели в ботаническом саду
Фото: РИА Новости
Одуванчики, примулы, рододендрон и некоторые другие цветы аномально рано распустились в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба сада.
"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники — все это в середине декабря. Набухли почки экзотических магнолий", — говорится в сообщении.
Специалисты опасаются, что растения, цветущие не в сезон, весной могут не зацвести или дать мало завязей.
Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что синоптики не прогнозируют снега в Москве до начала третьей декады декабря. На этой неделе температура в столице ожидается до восьми градусов тепла, также прогнозируют дождь и мокрый снег.
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Теги:
Новости Москвы , Роман Вильфанд , МГУ , ИТАР-ТАСС
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