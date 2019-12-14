Названо место, куда в Москве чаще всего вызывают такси

Чаще всего в Москве вызвали такси из аэропорта Шереметьево. Об этом заявил городской центр организации дорожного движения в социальной сети Twitter.
— Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова — Шереметьево, самый востребованный адрес назначения — Внуково, — отметили в публикации.
Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы.
Самая популярная точка вызова — #SVO, самый востребованный адрес назначения — #VKO. На прогулки в центр на такси тоже ездят. Чаще всего на Манежную, Таганскую и Пушкинскую площадь. pic.twitter.com/CLDHTLYkja— ЦОДД (@gucodd) December 14, 2019
Кроме того, частым пунктом назначения москвичей и туристов становится центр столицы, в том числе Таганская, Пушкинская и Манежная площадь.