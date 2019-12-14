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ЦОДД назвал место, куда в Москве чаще всего вызывают такси 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Названо место, куда в Москве чаще всего вызывают такси
Фото: Вечерняя Москва
Чаще всего в Москве вызвали такси из аэропорта Шереметьево. Об этом заявил городской центр организации дорожного движения в социальной сети Twitter.
— Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы. Самая популярная точка вызова — Шереметьево, самый востребованный адрес назначения — Внуково, — отметили в публикации.
Кроме того, частым пунктом назначения москвичей и туристов становится центр столицы, в том числе Таганская, Пушкинская и Манежная площадь.
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Теги:
Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево
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