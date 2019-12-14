Названо место, куда в Москве чаще всего вызывают такси

Такси в декабре — это про аэропорты и вокзалы.

Самая популярная точка вызова — #SVO, самый востребованный адрес назначения — #VKO. На прогулки в центр на такси тоже ездят. Чаще всего на Манежную, Таганскую и Пушкинскую площадь. pic.twitter.com/CLDHTLYkja— ЦОДД (@gucodd) December 14, 2019