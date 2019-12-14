«Умные» автобусы появятся в Москве

«Умные» автобусы появятся в столице в следующем году

Около пятисот таких «умных» автобусов Мосгортранс получит до конца сентября 2020 года. По данным газеты «Коммерсант», система цифровизации обойдется примерно в 2,5 млрд рублей. Михаил Блинкин. О возможностях новых автобусов говорит директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ: «Нынешние транспортные менеджеры — это люди в районе 30 и моложе. Это все люди, которые уже поглощены этой компьютерной эпохой. Если человек дома окружен всеми возможными гаджетами, соответственно у него это появляется и в производственном процессе. Это просто смена поколений. А что это технически? Дело в том, что в зарубежной практике устройства, называемые APC — автоматические счетчики пассажиров — в принципе принадлежность современных автобусов уже лет 30. Грубо говоря, и перевозчик, и транспортная администрация, и любые транспортные планировщики, которые хотят что-то исследовать, улучшить, знают точно цифру по пассажиропотоку, сколько на каждой остановке вошло, и сколько на каждой остановке вышло. Это очень ценная информация для транспортного планирования и для коммерческого контроля, и для любых проектно-научных исследований. На самом деле, в Москве эти вещи тоже уже были, и то, что это теперь будет везде — это замечательно. По поводу контроля безбилетников — тоже очень интересная штука, потому что у нас цифры по валидации сейчас есть, сколько людей провалидировало свои билетики (неважно, у кого-то «Тройка», у кого-то Социальная карта) эта цифра совершенно достоверна, она сегодня известна. Если мы еще ее сравним с тем, сколько вошло и вышло, а сколько провалидировало, получим массу интересной информации». Поставкой технологической системы для автобусов занимаются: оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Петербурга «МаксимаТелеком» и разработчик автокомпонентов «Итэлма». Перспективы такого направления автобусного бизнеса, оценил генеральный директор аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily: «Системы распознавания лиц, которые сейчас стоят в аэропортах, на вокзалах, без проблем могут быть адаптированы под автобусы или другие средства пассажирских перевозок. При этом нужно понимать, что для «МаксимаТелеком» это достаточно неплохой вариант, потому что сейчас потихоньку метро отходит на второй план, так как сотовые операторы построили качественные сети, и не такое большое количество людей уже переключается на сети Wi-Fi в метрополитене, как это было три или четыре года назад. Возможность получить контракт с Желтрансом, где они предоставят услуги Wi-Fi — это, мне кажется, достаточно неплохая история. Что касается системы распознавания лиц, то здесь, наверное, в первую очередь, это безопасность: никаких случаев краж, нападения на кондукторов, каких-то драк, нарушения правопорядка — все это будет записываться, и сотрудники полиции могут поднять эти материалы либо быстро среагировать». Контракт на оснащение автобусов один из крупнейших на рынке, говорят эксперты. Они отмечают, что рынок транспорта сейчас привлекателен для многих операторов: в частности, МТС обеспечивает трекинг общественного транспорта, «МегаФон» участвует в «Платоне», а «Вымпелком» — в проекте по габаритно-весовому контролю грузовиков.

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