На западе Москвы построят ледовый дворец

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Ново-Переделкино на западе Москвы построят ледовый дворец. Спорткомплекс предназначен для проведения групповых и индивидуальных занятий. Общая площадь крытого катка составит 10,3 тысячи квадратных метров. Он будет работать круглогодично. Кроме того, здание оборудуют для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок ледового дворца. С участием специалистов Центра экспертиз проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования.