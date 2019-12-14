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Общество

На западе Москвы построят ледовый дворец 

Москва меняется 9 часов назад
На западе Москвы построят ледовый дворец
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В районе Ново-Переделкино на западе Москвы построят ледовый дворец. Спорткомплекс предназначен для проведения групповых и индивидуальных занятий. Общая площадь крытого катка составит 10,3 тысячи квадратных метров. Он будет работать круглогодично. Кроме того, здание оборудуют для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок ледового дворца. С участием специалистов Центра экспертиз проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования.
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