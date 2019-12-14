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Общество

Москвичам расскажут о нарушениях сна и профилактике инфарктов 

Вечерняя Москва + ещё 1 7 часов назад
Москвичам расскажут о профилактике инфарктов
Фото: Официальный Сайт Мэра Москвы
Новые лекции о здоровье проведут для жителей столицы в городских поликлиниках. В частности, москвичам расскажут о профилактике и лечении различных заболеваний. Мероприятия пройдут с 16 по 21 декабря.
В частности, лекция о профилактике и лечении катаракты состоится в филиале № 4 городской поликлиники № 134 16 декабря. Врачи расскажут о возрастных факторах риска для зрения и дадут советы, как сохранить здоровье глаз. В тот же день пройдет занятие в школе здоровья на базе городской поликлиники № 23.
О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний расскажут 17 декабря в филиале № 3 городской поликлиники № 6, а в детской городской поликлинике № 148 организуют занятие школы для родителей.
Лекция о здоровом питании при гипертонической болезни состоится 18 декабря в филиале № 2 консультативно-диагностического центра № 6. Так, слушатели узнают о методах самоконтроля артериального давления и получат рекомендации по отказу от вредных привычек. В тот же день в детской городской поликлинике № 140 родителям расскажут о режиме дня здорового ребенка.
19 декабря пройдет занятие в школе профилактики инсульта на базе городской поликлиники № 19. Приглашаются все желающие для того, чтобы больше узнать о сердечно-сосудистых заболеваниях.
Кроме того, в столичных поликлиниках проведут лекции о профилактике туберкулеза, здоровом образе жизни, нарушении сна в детском возрасте, скрининг-оценку и экспресс-анализ, День открытых дверей центра здоровья и занятия для молодых родителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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