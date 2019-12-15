В Троицке стартует голосование для выбора места метро

Жители города Троицк в Москве выберут место строительства метро с помощью электронного голосования, оно будет проходить в течение двух дней: в воскресенье и в понедельник.
Жители Троицка проголосуют за место строительства метро 15-16 декабря, регистрация на голосование проходила с 28 ноября до 13 декабря.
Участникам голосования предложат ответить на вопрос, где размещать станцию метро: на 38-м километре Калужского шоссе или на Октябрьском проспекте. В голосовании примут участие жители, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Впервые в этом голосовании смогут принять участие несовершеннолетние. Возрастной порог для участия был снижен до 16 лет.
Как отмечал зампред Общественной палаты Москвы, председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов, из 36 тысяч избирателей Троицка — 1 453 школьника, которым на 1 января 2020 года исполнится 16 лет, это 3,5% от всех избирателей, и именно у них будет возможность принять участие в голосовании. По его словам, если школьники будут активно голосовать, то в будущем есть вероятность, что их будут допускать и до других голосований в Троицке. Всего на участие в голосовании подали заявки 4809 человек.
Как ранее отмечал префект ТиНАО Дмитрий Набокин, голосование должно помочь узнать мнение жителей, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе. По его словам, жители опасаются, что город станет перехватывающей парковкой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Линия длиной 14,6 км пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столбово" (пересадочная с действующей станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро) до города Троицк. Электронное голосование впервые было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября.