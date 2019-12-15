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Погода в Москве: Дождь со снегом и до трех градусов тепла ожидается 15 декабря в Москве 

ТАСС + ещё 14 38 минут назад
Москвичей предупредили о дожде со снегом
Фото: РИА Новости
Облачная погода, осадки в виде дождя со снегом, местами гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура составит 1-3 градусов тепла. Ночью температура останется на дневных показателях.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
В Подмосковье температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночные часы температура не изменится.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Московская область
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