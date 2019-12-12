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Стало известно, когда построят станцию метро «Суворовская» 

Москва24 2 часа назад
Стало известно, когда построят станцию метро «Суворовская»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство станции "Суворовская" на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют начать уже в следующем году. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление главы департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.
"В настоящее время проводятся работы по поддержанию законсервированной много лет назад горной выработки, ведущей к еще не построенной станции метро "Суворовская", — сообщил он.
Кроме того, Бочкарев отметил, что специалисты производят регулярный осмотр креплений выработки и систем вентиляции и водоотведения.
Завершить же строительство станции намерены в конце 2023 года. На проект возведения "Суворовской" из столичного бюджета заложено 12,42 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что в Москве появится четвертая станция "Кунцевская". Она свяжет три линии метро и МЦД-1.
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Теги:
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