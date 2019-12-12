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В районе Нагатинский Затон планируют построить пешеходный мост через старое русло Москвы-реки 

Mos.ru + ещё 2 2 часа назад
Пешеходный мост появится у станции «Нагатинский затон»
Фото: Проектное решение
Он соединит жилые кварталы на улице Речников и Судостроительной улице со строящейся станцией метро.
Он соединит жилые кварталы на улице Речников и Судостроительной улице со строящейся станцией метро. Решение о разработке проекта планировки было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Финансировать работы будут за счет средств Адресной инвестиционной программы.
Мост построят по просьбам местных жителей в рамках программы «Мой район», которая началась в 2019 году. Ее цель — создание качественной городской среды во всех районах столицы. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания москвичей.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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