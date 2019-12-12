Пешеходный мост появится у станции «Нагатинский затон»

В районе Нагатинский Затон планируют построить пешеходный мост через старое русло Москвы-реки

Он соединит жилые кварталы на улице Речников и Судостроительной улице со строящейся станцией метро.

Он соединит жилые кварталы на улице Речников и Судостроительной улице со строящейся станцией метро. Решение о разработке проекта планировки было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина

Финансировать работы будут за счет средств Адресной инвестиционной программы.

Мост построят по просьбам местных жителей в рамках программы «Мой район», которая началась в 2019 году. Ее цель — создание качественной городской среды во всех районах столицы. Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания москвичей.