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Парк на Сокольнической площади в Москве создадут к сентябрю 2020 г. 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
На Сокольнической площади появится парк
Фото: РИА Новости
На Сокольнической площади к сентябрю 2020 г. появится парк, выполненный по проекту российского архитектурного бюро MAParchitects. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«В рамках строительства станции БКЛ «Сокольники» обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Сейчас здесь развернута строительная площадка, но к сентябрю следующего года появится парк по проекту MAParchitects. Архитекторы встречались с жителями, чтобы учесть их пожелания, и в результате проект получился очень «живым», современным, и композиционно дополнит входную группу парка «Сокольники», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что на площади сделают покрытие из брусчатки нескольких видов, которая также позволит замаскировать вентиляционные шахты новой станции метро.
«Кроме того, высадят многолетние деревья с приствольными решетками, а зоны цветников дополнят лавочками, что позволит создать уютные зоны отдыха. По обеим сторонам площади предусмотрены парковочные карманы и остановки общественного транспорта. Дизайн станции «Сокольники», а также станций «Марьина Роща» и «Рижская», был определен в ходе международного архитектурного конкурса. Концепцию «Сокольников» также разработало бюро MAParchitects», — заключили в пресс-службе.
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