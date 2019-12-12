На Сокольнической площади появится парк

Парк на Сокольнической площади в Москве создадут к сентябрю 2020 г.

На Сокольнической площади к сентябрю 2020 г. появится парк, выполненный по проекту российского архитектурного бюро MAParchitects. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«В рамках строительства станции БКЛ «Сокольники» обязательно будет благоустроена и ведущая к парку Сокольническая площадь. Сейчас здесь развернута строительная площадка, но к сентябрю следующего года появится парк по проекту MAParchitects. Архитекторы встречались с жителями, чтобы учесть их пожелания, и в результате проект получился очень «живым», современным, и композиционно дополнит входную группу парка «Сокольники», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что на площади сделают покрытие из брусчатки нескольких видов, которая также позволит замаскировать вентиляционные шахты новой станции метро.