Детский сад на 140 мест построят в Люблино

Согласован проект строительства дошкольной образовательной организации (ДОО) на 140 мест в районе Люблино, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: «Дошкольная образовательная организация на 140 мест» по адресу: ул. Цимлянская, вл. 3, район Люблино, Юго-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на первом этаже детского сада разместят вестибюль с постом охраны, медицинский блок и кабинет музыки. Также предусмотрены три групповых комнаты, которые состоят из игровой, спальни, буфета, санузла и раздевалки. Еще три групповых, спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога, кружковые, административно-технические помещения и кладовые будут расположены этажом выше. Питание для детей будет организовано в групповых.

«На территории будет установлено ограждение, организованы проезды и пешеходные дорожки, а также шесть групповых и одна спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки. Будут возведены беседки, установлены скамейки и другие архитектурные формы, а для хранения колясок и велосипедов поставят навес», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Ранее ИА «Национальная служба новостей» сообщило о том, что порядка 18 детских садов в Москве получили льготные условия аренды — 1 руб. за 1 кв. м. С 2013 г. Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку 1 руб. за 1 кв. м в год.