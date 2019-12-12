Фестиваль Дедов Морозов пройдет на ВДНХ

Кыш Бабай, Хил Мучи и Ямал Ири примут участие в межнациональном фестивале Дедов Морозов на ВДНХ

Межнациональный фестиваль Дедов Морозов будет проходить на площадке перед Центральным павильоном ВДНХ 14 и 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

«Одним из самых популярных праздников в России и других странах является Новый год. На этот раз его ожидание стало хорошим поводом для того, чтобы в рамках межнационального фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ объединить представителей разных возрастов, социальных групп и этносов, проживающих на территории города, познакомить жителей и гостей столицы с образами зимних героев разных народов, продемонстрировать национальную культуру России и других стран во всем ее многообразии. Праздник пройдет 14 и 15 декабря с 12:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у многих народов России и стран СНГ есть свой национальный Дед Мороз: Артхурон (Осетия), Мороз Атя (Мордовия), Кыш Бабай (Башкирия, Татарстан), Дзмер Пап (Армения), Тол Бабай (Удмуртия), Хил Мучи (Чувашия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий автономный округ), Паккайне (Карелия) и другие.

«Основное мероприятие будет проходить на территории Выставочного комплекса народного хозяйства (ВДНХ). У главного входа посетителей парка встретят сказочные персонажи и аниматоры, многочисленные Деды Морозы со Снегурочками, одетые, помимо традиционных, привычных москвичам костюмов, в костюмы национальных Дедов Морозов. Гости мероприятия смогут принять участие в их веселом шествии в сопровождении духового оркестра, стать зрителями многочасовой концертной программы, во время которой свое искусство и культуру представят известные танцевальные и вокальные коллективы, артисты, чтецы и другие», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что все развлечения для детей и взрослых в рамках фестиваля Дедов Морозов будут бесплатными.