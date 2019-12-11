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Пятый за день ТЦ в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва 

ТАСС 1 час назад
Пятый за день ТЦ эвакуировали в Москве
Фото: РИА Новости
Торгово-развлекательный центр "Калейдоскоп" в Москве эвакуирован в связи с угрозой взрыва, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
"Торгово-развлекательный центр "Калейдоскоп" в Москве эвакуирован в связи с угрозой взрыва. Для проверки выехали оперативные службы", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что после анонимок об угрозах взрывов проверяются столичные торговые центры: "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза" и "Рио" на Большой Черемушкинской улице. В среду информация о минировании поступила также в 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Кроме того, такие же анонимные сообщения с угрозой поступили в храм Христа Спасителя и станцию МЦД Волоколамская. Все сообщения не подтвердились.
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Теги:
Новости Москвы , Происшествия , Иисус Христос , ИТАР-ТАСС
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