Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе

С 28 декабря по 12 января в парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва». Москвичи смогут увидеть более 50 скульптур изо льда, которые были созданы 150 художниками и скульпторами из разных городов России и других стран мира.

На площадках фестиваля будут представлены ледовые копии таких памятников архитектуры, как Кремль и храм Христа Спасителя . Эти два объекта станут самыми масштабными. Высота некоторых элементов композиции «Московский Кремль» составит 12 метров, а копии Храма Христа Спасителя — 8,5 метра.

Также на фестивале будет представлена ледяная таблица Менделеева. Достижения искусства авторы отразили в скульптуре «Балет». На фоне ледяного фасада Большого театра предстанут образы балерин и русского композитора Петра Чайковского

Скульптуры построят ледовую копию фрегата Петра I «Штандарт». Именно с этого судна началось строительство российского флота. На фестивале представят участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.