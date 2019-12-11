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Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе 

Вечерняя Москва + ещё 10 3 часа назад
Более 50 ледяных скульптур установят на Поклонной горе
Фото: зято С Официального Сайта Мэра Москвы
С 28 декабря по 12 января в парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва». Москвичи смогут увидеть более 50 скульптур изо льда, которые были созданы 150 художниками и скульпторами из разных городов России и других стран мира.
На площадках фестиваля будут представлены ледовые копии таких памятников архитектуры, как Кремль и храм Христа Спасителя. Эти два объекта станут самыми масштабными. Высота некоторых элементов композиции «Московский Кремль» составит 12 метров, а копии Храма Христа Спасителя — 8,5 метра.
Также на фестивале будет представлена ледяная таблица Менделеева. Достижения искусства авторы отразили в скульптуре «Балет». На фоне ледяного фасада Большого театра предстанут образы балерин и русского композитора Петра Чайковского.
Скульптуры построят ледовую копию фрегата Петра I «Штандарт». Именно с этого судна началось строительство российского флота. На фестивале представят участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Теги:
Новости Москвы , Иисус Христос , Петр Чайковский
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