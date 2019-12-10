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Политика

Реконструкторы покажут Битву под Москвой в парке «Патриот» 

Москва меняется 6 часов назад
В парке «Патриот» покажут Битву под Москвой
Фото: Москва меняется
Масштабная военно-историческая реконструкция событий декабря 1941 года пройдет в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» 14 декабря в 10:00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.
Реконструкция носит символическое название «Вперед! На запад! Победа под Москвой». В зоне постановки развернутся сражения 78-летней давности. Зрители смогут увидеть действующие образцы советской и немецкой бронетехники. Военные специалисты продемонстрируют двухстороннее показательное ротное тактическое учение.
В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в военно-исторической викторине. Победители получат возможность осмотреть новые экспонаты парка — тяжелые экспериментальные самоходные установки Су-14 и Су-100Y.
Сообщение Реконструкторы покажут Битву под Москвой в парке «Патриот» появились сначала на Москва Меняется.
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