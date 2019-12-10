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В Москве ограничили полеты самолетов из-за жалоб жителей на шум 

Мослента + ещё 2 55 минут назад
В Москве ограничили полеты самолетов
Фото: РИА Новости
Над московским районом Митино перераспределили потоки воздушных судов в ночные часы. Изменить расписание полетов было решено после жалоб местных жителей на шум, сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения («ГК по ОрВД») отметили, что заявлять о полном запрете полетов самолетов над Митино в промежуток с 23:00 до 6:00 по московскому времени было бы некорректно, но потоки воздушных судов ограничены. Такая возможность появилась благодаря инфраструктуре Шереметьево и текущему авиационном трафику.
В организации напомнили, что тяжелые дальнемагистральные грузовые самолеты не летают над Митино в ночное время уже несколько месяцев. Новые изменения коснулись других типов воздушных судов.
В июне жители Митино пожаловались на шум из-за круглосуточных полетов лайнеров в Шереметьево. По их словам, уровень шума достигает 70 децибел при дневной норме 55 децибел. В конце лета представители «ГК по ОрВД» встретились с горожанами и пообещали учесть их интересы при внесении изменений в структуру воздушного пространства Москвы.
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Теги:
Новости Москвы , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва"
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