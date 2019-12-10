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Москвичам рекомендовали не трогать пьяных птиц 

Мослента 50 минут назад
Москвичам рекомендовали не трогать пьяных птиц
Фото: https://news.rambler.ru/politics/43317779-rossiyskiy-lider-poobeschal-zastupitsya-za-nashih-sportsmenov-pered-wada/
Москвичи могут снова столкнуться с опьяневшими от забродившей рябины птицами. Трогать их не стоит, поскольку пернатые могут быть переносчиками различных заболеваний, рассказал РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.
По его словам, это достаточно частое явление в московском регионе в начале зимы. Он отметил, что во время оттепели люди замечают опьяневших свиристелей и снегирей, которые лежат на земле без особых признаков жизни.
«В птичьем «пьянстве» виноваты забродившие из-за перепада температур ягоды рябины — одно из главных лакомств пернатых», — рассказал Зубакин.
По данным оринтологов, печень птиц не может перерабатывать алкоголь, однако их неадекватное состояние после опьянения быстро проходит. В прошлом году москвичам также рекомендовали не трогать пернатых.
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Теги:
Новости Москвы , РИАМО
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