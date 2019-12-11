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В Москве начал работу Дом прав человека 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
В Москве начал работу Дом прав человека
Фото: moskalkova.official, Instagram
Принимать граждан будут по-современному: функционирует электронная очередь, справочная система и видеосвязь с региональными уполномоченными.
В Международный день прав человека, который отмечается 10 декабря, в Москве открылась новая штаб-квартира федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Дом прав человека оборудован по-современному: в приемной для граждан будет работать электронная очередь и справочная система. В здании имеется специальная комната для граждан с детьми. А для людей с ограниченными возможностями предусмотрена доступная среда.
Благодаря новой, современной технике, правозащитники смогут установить видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан. Сотрудники аппарата будут осуществлять свою деятельность в комфортных условиях, в их распоряжении есть электронная библиотека, конференц-зал.
На открытие нового Дома прав человека приехали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Сергей Собянин, бывшие омбудсмены Владимир Лукин и Элла Памфилова.
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Теги:
Новости Москвы , Элла Памфилова , Сергей Собянин , Владимир Лукин , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ
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