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Московские спасатели на водоемах перешли на усиленный режим работы 

Агентство «Москва» + ещё 4 3 часа назад
Столичные спасатели перешли на усиленный режим работы
Фото: РИА Новости
Московские спасатели перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности на водных объектах. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с замерзанием водоемов перешли на усиленный режим работы. В круглосуточном режиме на 24 поисково-спасательных станциях несут дежурство 75 спасателей. Ежесуточно осуществляется около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 — по береговой линии», — сказал П. Бирюков.
Он напомнил, что для предупреждения несчастных случаев на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. По словам заммэра, прошедшую неделю московские спасатели провели более 550 профилактических бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 занятий со школьниками.
«В этом году на поисково-спасательных станциях «Серебряный бор», «Мещерская» и «Пансионат» в Зеленограде установили современные камеры видеонаблюдения, которые позволяют дежурным сменам дистанционно контролировать зону ответственности. Благодаря камерам уже предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых», — добавил П. Бирюков.
Отслеживать ситуацию на воде спасателям помогают и беспилотные летательные аппараты. При необходимости они способны сбрасывать терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.
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