Столичные спасатели перешли на усиленный режим работы

Московские спасатели на водоемах перешли на усиленный режим работы

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности на водных объектах. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с замерзанием водоемов перешли на усиленный режим работы. В круглосуточном режиме на 24 поисково-спасательных станциях несут дежурство 75 спасателей. Ежесуточно осуществляется около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 — по береговой линии», — сказал П. Бирюков.

Он напомнил, что для предупреждения несчастных случаев на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. По словам заммэра, прошедшую неделю московские спасатели провели более 550 профилактических бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 занятий со школьниками.

«В этом году на поисково-спасательных станциях «Серебряный бор», «Мещерская» и «Пансионат» в Зеленограде установили современные камеры видеонаблюдения, которые позволяют дежурным сменам дистанционно контролировать зону ответственности. Благодаря камерам уже предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых», — добавил П. Бирюков.

Отслеживать ситуацию на воде спасателям помогают и беспилотные летательные аппараты. При необходимости они способны сбрасывать терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.