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В жилых домах рядом с МЦД распространят листовки с «Тройкой» 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
В домах рядом с МЦД распространят листовки с «Тройкой»
Фото: РИА Новости
Более 50 тысяч листовок с транспортной картой "Тройка" будут распространены в почтовых ящиках жилых домов вблизи станций МЦД, баланс каждой карты пополнен на 38 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что 9 декабря на МЦД включили турникеты на всех станциях и начал действовать платный режим проезда. Пассажиры могут оплатить проезд картой "Тройка" или воспользоваться льготными социальными картами. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.
"Более 50 тысяч листовок, информирующих о новом виде общественного транспорта — Московских центральных диаметрах, будут распространены в ящиках жилых домов вблизи станций МЦД. С одной стороны листовки размещена информация о тарифах МЦД, а с другой стороны — размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров. Также на листовке приклеена транспортная карта "Тройка" с изображением поезда "Иволга", который курсирует по первым двум диаметрам. На балансе каждой транспортной карты — 38 рублей", — рассказали в пресс-службе.
В дептрансе напомнили, что на МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Границы "Центральной" зоны МЦД-1 проходят от станции "Марк" до "Сетуни", МЦД-2 — в границах станций "Волоколамская" — "Остафьево". За пределами этих станций начнется зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по ней в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.
"Для того чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты "Тройка". Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль", — добавили в дептрансе, отметив, что все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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Теги:
Новости Москвы , Курский вокзал , Сергей Собянин , Олег Белозеров , Владимир Путин , РЖД
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