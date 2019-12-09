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Благотворительный кадетский бал пройдет в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Кадетский бал пройдет в Москве
Фото: Вечерняя Москва
IV Международный благотворительный кадетский бал пройдет 17 декабря в московском Гостином Дворе. Мероприятие будет посвящено Дню Героев Отечества, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в бале участвуют полторы тысячи ребят. Они — лучшие по всем дисциплинам, прошедшие строгий отбор. Парни и девушки представляют более двухсот образовательных учреждений из 65 регионов страны. В этом году присоединились новые регионы — Краснодарский край, а также Омская, Новосибирская и Тюменская области.
— Это кадеты образовательных и ведомственных кадетских учреждений, воспитанники Нахимовских и Суворовских училищ, ребята из кадетских классов общеобразовательных школ, а также, что немаловажно, дети из социальных учреждений России, — рассказала руководитель патриотического проекта «Международный благотворительный кадетский бал» Юлия Кирпичникова. — В мероприятии принимают участие и зарубежные молодежные патриотические организации, и делегации из образовательных учреждений республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также Луганской и Донецкой народных республик.
По словам Кирпичниковой, бал уже можно назвать международной площадкой дружбы и кадетского притяжения. Ребята знакомятся здесь друг с другом, с культурой народов России и других государств, обмениваются опытом. И после бала не забывают новых друзей: создают группы в социальных сетях и продолжают плодотворное общение.
— Этих ребят мы готовим и для руководства государством, и для его защиты. Нам важно передать кадетам от наших предшественников дух мира и дружбы. Потом, когда они станут руководителями регионов, ведомств и целых государств, они будут решать проблемы во имя интересов людей, к чему приучены с детства. Им, этим наиболее подготовленным и дисциплинированным парням и девушкам, принадлежит будущее страны, — рассказал Герой Советского Союза, депутат Государственной думы, заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин.
Кадетский бал — отличная возможность изучить культуру (ту же культуру танца) и увидеть, с кого нужно брать пример. Ведь эти традиционные встречи посещают представители Министерства обороны, МВД, МИД, Росгвардии, ФСБ, правительства РФ, официальных религиозных конфессий. Также среди приглашенных — выдающиеся спорт смены и артисты.
Кроме того, кадетский бал является подспорьем для развития внутреннего туризма страны.
— Каждый кадет примет участие в бесплатной обзорной экскурсии по Москве, посетит музеи и объекты культурного наследия. Ребята прогуляются по Красной площади и на Воробьевых горах. Часть кадетов посетят Большой Кремлевский дворец, еще часть — Музей космонавтики, — сделала анонс заместитель директора АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Екатерина Музыка.
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Теги:
Новости Москвы , Николай Антошкин , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , МИД , Госдума , Правительство РФ , МВД , Краснодарский Край
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