Благотворительный кадетский бал пройдет в Москве

IV Международный благотворительный кадетский бал пройдет 17 декабря в московском Гостином Дворе. Мероприятие будет посвящено Дню Героев Отечества, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в бале участвуют полторы тысячи ребят. Они — лучшие по всем дисциплинам, прошедшие строгий отбор. Парни и девушки представляют более двухсот образовательных учреждений из 65 регионов страны. В этом году присоединились новые регионы — Краснодарский край , а также Омская, Новосибирская и Тюменская области.

— Это кадеты образовательных и ведомственных кадетских учреждений, воспитанники Нахимовских и Суворовских училищ, ребята из кадетских классов общеобразовательных школ, а также, что немаловажно, дети из социальных учреждений России, — рассказала руководитель патриотического проекта «Международный благотворительный кадетский бал» Юлия Кирпичникова. — В мероприятии принимают участие и зарубежные молодежные патриотические организации, и делегации из образовательных учреждений республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Кирпичниковой, бал уже можно назвать международной площадкой дружбы и кадетского притяжения. Ребята знакомятся здесь друг с другом, с культурой народов России и других государств, обмениваются опытом. И после бала не забывают новых друзей: создают группы в социальных сетях и продолжают плодотворное общение.

— Этих ребят мы готовим и для руководства государством, и для его защиты. Нам важно передать кадетам от наших предшественников дух мира и дружбы. Потом, когда они станут руководителями регионов, ведомств и целых государств, они будут решать проблемы во имя интересов людей, к чему приучены с детства. Им, этим наиболее подготовленным и дисциплинированным парням и девушкам, принадлежит будущее страны, — рассказал Герой Советского Союза, депутат Государственной думы, заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин.

МВД, МИД, Росгвардии, ФСБ, Кадетский бал — отличная возможность изучить культуру (ту же культуру танца) и увидеть, с кого нужно брать пример. Ведь эти традиционные встречи посещают представители Министерства обороны правительства РФ , официальных религиозных конфессий. Также среди приглашенных — выдающиеся спорт смены и артисты.

Кроме того, кадетский бал является подспорьем для развития внутреннего туризма страны.