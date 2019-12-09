Собянин утвердил бюджет Москвы на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021-22 годов.

Документ опубликован на главы города. В 2020 году, согласно документу, дефицит бюджета Москвы составит 351,3 млрд руб. Так, в бюджете заложены доходы за указанный период в размере 2,799 трлн руб., а расходы — 3,15 трлн руб.

Как ранее отмечал Собянин, по сравнению с предыдущим годом в новом бюджете расходы на главные приоритеты города — здравоохранение и образование — значительно выросли. Они составят соответственно 30,4% и 25,8%.

Ожидается, что дефицит бюджета Москвы в 2021 году составит 214,2 млрд руб., в 2022 году — 22,8 млрд руб.