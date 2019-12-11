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В Московском зоопарке откроется почта Деда Мороза 

Вести Подмосковья + ещё 5 2 часа назад
В зоопарке откроется почта Деда Мороза
Фото: Вести Подмосковья
Волшебная почта заработает 12 декабря
В Московском зоопарке заработает Волшебная почта Деда Мороза с 12 декабря. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
В Доме Клева на старой территории появится гостиная Деда Мороза. Здесь в и праздничной атмосфере каждый сможет написать и отправить письмо главному волшебнику нашей страны — Деду Морозу. Специальный ящик для писем установят в гостиной. Почта будет открыта до 7 января. После этого всю корреспонденцию отправят в Великий Устюг — зимнюю резиденцию Деда Мороза.
Отправить письмо все желающие смогут ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 16:00. В понедельник и вторник посетителям зоопарка нужно будет воспользоваться установленным на улице ящиком Волшебной Почты на входе в Дом Клюева, чтобы отправить свои послания Деду Морозу.
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