В зоопарке откроется почта Деда Мороза

В Московском зоопарке откроется почта Деда Мороза

Волшебная почта заработает 12 декабря

В Московском зоопарке заработает Волшебная почта Деда Мороза с 12 декабря. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В Доме Клева на старой территории появится гостиная Деда Мороза. Здесь в и праздничной атмосфере каждый сможет написать и отправить письмо главному волшебнику нашей страны — Деду Морозу. Специальный ящик для писем установят в гостиной. Почта будет открыта до 7 января. После этого всю корреспонденцию отправят в Великий Устюг — зимнюю резиденцию Деда Мороза.

Отправить письмо все желающие смогут ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 16:00. В понедельник и вторник посетителям зоопарка нужно будет воспользоваться установленным на улице ящиком Волшебной Почты на входе в Дом Клюева, чтобы отправить свои послания Деду Морозу.