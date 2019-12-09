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Москвичей предупредили о предновогодних пробках 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Москвичей предупредили о предновогодних пробках
Фото: РИА Новости
В Центре организации дородного движения Москвы рассказали, когда в столице ожидается пик предновогодних пробок. Об этом сообщается на сайте ЦОДД.
Так, количество автомобилей на дорогах будет увеличиваться с 16-го декабря, а пик загруженности дорог придется на 23-29 декабря.
При этом вечером 30 декабря поток машин станет меньше, а 31 декабря на дорогах будет вовсе свободно, за исключением районов около торговых центров.
По мнению специалистов, одной из причин загруженности автомагистралей — приток машин из-за МКАД — из Подмосковья и ближайших регионов.
"В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД на более чем 50 тысяч. В пиковые дни ожидаем еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах — до 150 тысяч дополнительных авто", — заявили в ЦОДД.
Кроме того, эксперты посоветовали пересесть на общественный транспорт в последние две недели декабря, а поездки на личных машинах передвинуть на внепиковые часы — после 21:00.
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