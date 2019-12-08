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Кодекс волонтера может появиться в столице 

Москва меняется 5 часов назад
Кодекс волонтера может появиться в столице
Фото: © Москва меняется
В Мосгордуме задумались о создании Кодекса волонтера приютов для животных. Сейчас продумывается механизм общественного контроля за приютами города. Предполагается, что в специальном нормативном акте пропишут права и обязанности добровольцев, помогающих ухаживать за животными в приютах.
Так, в будущем Кодексе волонтеры будут содержаться, к примеру такие пункты, как — сколько животных может быть закреплено за одним волонтером; как он их должен выгуливать; как часто подкармливать; какие еще дополнительные функции, которые не осуществляются в приюте, должен выполнять волонтер. Будут прописаны и этические моменты.
Само волонтерское сообщество предлагает разработать такой документ с точными правами и обязанностями. Как минимум, чтобы добросовестных волонтеров не путали с активистами, которые перебарщивают в своей любви к животным и разжигают конфликты.
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Теги:
Новости Москвы , Мосгордума
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