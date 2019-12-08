Кодекс волонтера может появиться в столице

Мосгордуме задумались о создании Кодекса волонтера приютов для животных. Сейчас продумывается механизм общественного контроля за приютами города. Предполагается, что в специальном нормативном акте пропишут права и обязанности добровольцев, помогающих ухаживать за животными в приютах.

Так, в будущем Кодексе волонтеры будут содержаться, к примеру такие пункты, как — сколько животных может быть закреплено за одним волонтером; как он их должен выгуливать; как часто подкармливать; какие еще дополнительные функции, которые не осуществляются в приюте, должен выполнять волонтер. Будут прописаны и этические моменты.

Само волонтерское сообщество предлагает разработать такой документ с точными правами и обязанностями. Как минимум, чтобы добросовестных волонтеров не путали с активистами, которые перебарщивают в своей любви к животным и разжигают конфликты.