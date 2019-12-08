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Власти Москвы не планируют расширять границы города 

ТАСС + ещё 12 4 часа назад
Собянин опроверг планы по расширению Москвы
Фото: РИА Новости
Столичные власти не планируют расширение границ города и присоединение к Москве новых территорий. Об этом сообщил в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться, что там. Сейчас это уже такая, достаточно продвинутая часть города — и метро, и дороги, и парки, скверы, новые рабочие места. Сегодня Новая Москва уже дает прибавку городскому бюджету, а не убыток", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, планируется ли расширять границы Москвы.
Мэр также сообщил, что недавно в столице запустили новый вид наземного общественного транспорта — Московские центральные диаметры (МЦД). По его словам, это важный проект, который соединяет различные части города, а также дает возможность пересадки на метро и другие виды транспорта.
"Сам подвижной состав — он будет другого качества. Первые "Иволги" (скоростные поезда — прим. ТАСС) запущены, они составляют порядка 40% в общем составе подвижного состава, но где-то в течение года-двух он будет активно меняться, [становиться] дешевле и быстрее. Сейчас мы даже видим, после запуска, что станции метро стали свободнее, вот в этом коридоре, процентов на 5, это очень важно", — сказал Собянин.
В июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два города — Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений (в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах) и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. По прогнозам столичных властей, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек.
Движение по двум Московским центральным диаметрам запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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