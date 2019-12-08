На МЦД начали закрываться турникеты

До понедельника, 9 декабря, списаний денег за проезд происходить не будет.

В воскресенье, 8 декабря, на МЦД начали работать турникеты. Для прохода теперь необходимо использовать социальную карту москвича, «Тройку» или «Тройку-стрелку». Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

«Сегодня закрываем турникеты на МЦД. Для прохода используйте соцкарту москвича, «Тройку» и «Тройку-Стрелку». Списаний до понедельника не будет, но карту приложить надо», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Движение поездов по МЦД «Одинцово — Лобня» и «Нахабино-Подольск» было открыто 21 ноября. Протяженность путей составила 130 километров, были открыты 66 новых станций. До 8 декабря пассажиры могли бесплатно воспользоваться маршрутами Московских центральных диаметров.

На МЦД будут действовать три тарифные зоны. Границы «Центральной» зоны МЦД-1 — станции Марк — Сетунь. «Центральной» зоны МЦД-2: станции Волоколамская — Остафьево. Проезд по этой зоне будет стоить, как и в метро, 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

За пределами «Центральной» начинается зона «Пригород», по которой разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составит 45 рублей. При этом можно будет бесплатно пересесть на МЦК, метро и МЦД.

Зона «Дальняя» начинает действовать за пределами МЦД. Стоимость проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.