Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево
Происшествия
Еще один регион России отдохнет 31 декабря
Еще один регион России отдохнет 31 декабря
Общество
Германия потребовала новых мер против России
Германия потребовала новых мер против России
В мире
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Происшествия

На МЦД начали закрываться турникеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
На МЦД начали закрываться турникеты
Фото: РИА Новости
До понедельника, 9 декабря, списаний денег за проезд происходить не будет.
В воскресенье, 8 декабря, на МЦД начали работать турникеты. Для прохода теперь необходимо использовать социальную карту москвича, «Тройку» или «Тройку-стрелку». Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
«Сегодня закрываем турникеты на МЦД. Для прохода используйте соцкарту москвича, «Тройку» и «Тройку-Стрелку». Списаний до понедельника не будет, но карту приложить надо», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Движение поездов по МЦД «Одинцово — Лобня» и «Нахабино-Подольск» было открыто 21 ноября. Протяженность путей составила 130 километров, были открыты 66 новых станций. До 8 декабря пассажиры могли бесплатно воспользоваться маршрутами Московских центральных диаметров.
На МЦД будут действовать три тарифные зоны. Границы «Центральной» зоны МЦД-1 — станции Марк — Сетунь. «Центральной» зоны МЦД-2: станции Волоколамская — Остафьево. Проезд по этой зоне будет стоить, как и в метро, 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».
За пределами «Центральной» начинается зона «Пригород», по которой разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составит 45 рублей. При этом можно будет бесплатно пересесть на МЦК, метро и МЦД.
Зона «Дальняя» начинает действовать за пределами МЦД. Стоимость проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
ТК «Звезда»: последние новости
В РЖД представили новый график движения поездов В РЖД представили новый график движения поездов Прощай «Соловей»: в Москве начался снос легендарного кинотеатра Прощай «Соловей»: в Москве начался снос легендарного кинотеатра Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево
Экс-главу роддома арестовали за отказ делать кесарево
Еще один регион России отдохнет 31 декабря
Еще один регион России отдохнет 31 декабря 1
Германия потребовала новых мер против России
Германия потребовала новых мер против России 105
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку 25
Покровскому припомнили «деградирующих» русских
Покровскому припомнили «деградирующих» русских 63
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Германия потребовала новых мер против России
01:16
Германия потребовала новых мер против России
В мире
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
04:10
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
Шоу-бизнес
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
00:33
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
В мире
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
01:33
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
СНГ Политика
Жесткое задержание гаишников попало на видео
01:03
Жесткое задержание гаишников попало на видео
Происшествия
Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово
00:16
Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово
Пожары Происшествия
«Пять костюмчиков и долг банку погашен»
01:00
«Пять костюмчиков и долг банку погашен»
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение