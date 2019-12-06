Десятки рейсов задержаны в Москве из-за погоды

В аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий задержаны или отменены десятки рейсов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс. Расписание».

Во Внуково три вылета отменены и девять задержаны, в Домодедово из расписания убрали пять рейсов, а график отправки ещё пяти изменён. Также сообщается о восьми задержанных самолётах в Шереметьево

Ранее News.ru писал, что синоптики пообещали 6 декабря мокрый снег, небольшой дождь и гололедицу в Москве. Температура воздуха в столице поднимется до +2 градусов. Погода будет облачной, местами пройдут слабые осадки, в основном это дождь, но будут и снежинки.