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Десятки рейсов задержаны в Москве из-за погоды 

News.ru 1 час назад
Десятки рейсов задержаны в Москве из-за погоды
Фото: News.ru
В аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий задержаны или отменены десятки рейсов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс. Расписание».
Во Внуково три вылета отменены и девять задержаны, в Домодедово из расписания убрали пять рейсов, а график отправки ещё пяти изменён. Также сообщается о восьми задержанных самолётах в Шереметьево.
Ранее News.ru писал, что синоптики пообещали 6 декабря мокрый снег, небольшой дождь и гололедицу в Москве. Температура воздуха в столице поднимется до +2 градусов. Погода будет облачной, местами пройдут слабые осадки, в основном это дождь, но будут и снежинки.
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Теги:
Новости Москвы , Катастрофы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Домодедово
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