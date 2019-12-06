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Московский метрополитен оправдался за камеры в туалетах 

Рамблер 1 час назад
Московский метрополитен оправдался за камеры в туалетах
Фото: РИА Новости
Камеры в общественных туалетах в метро нужны для проверки состояния кабинок после посещения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена, пишет «Российская газета».
Пассажиры столичного метро заметили камеры наблюдения в туалетах
В пресс-службе заверили, что видеокамеры в кабинках туалетов активизируются, если в кабинке нет посетителя. Они выезжают из стены и проверяют помещения на общее состояние и наличие забытых вещей. Если камера фиксирует нарушение, туалет проверяется персоналом.
Ранее в телеграм-канале «Едем по Москве» появилось видео с камерой наблюдения в общественном туалете на станции метро «Цветной бульвар». Камера расположена в кабинке над унитазом.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Новости Москвы
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