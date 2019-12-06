Московский метрополитен оправдался за камеры в туалетах

Камеры в общественных туалетах в метро нужны для проверки состояния кабинок после посещения граждан. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена, пишет «Российская газета».

В пресс-службе заверили, что видеокамеры в кабинках туалетов активизируются, если в кабинке нет посетителя. Они выезжают из стены и проверяют помещения на общее состояние и наличие забытых вещей. Если камера фиксирует нарушение, туалет проверяется персоналом.

Ранее в телеграм-канале «Едем по Москве» появилось видео с камерой наблюдения в общественном туалете на станции метро «Цветной бульвар». Камера расположена в кабинке над унитазом.