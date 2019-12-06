Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия

Мосгордума готова разработать столичный законопроект о защите животных 

РИАМО + ещё 3 2 часа назад
В Москве появится закон о защите животных
Фото: РИА Новости
Московская городская дума готова начать разрабатывать региональный законопроект об ответственном обращении с животными, сообщил в пятницу журналистам председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Круглый стол на тему «Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса» прошел в Московском парламентском центре в пятницу. Участники мероприятия обсуждали вопросы, связанные с правилами выгула животных на дворовых территориях, а также федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
Он отметил, что в ходе круглого стола обсуждался вопрос об учете и регистраций домашних животных, стерилизации питомцев и ее пропаганды, а также о необходимости общественного контроля за городскими приютами.
«Это расшивка вопросов, связанных с жестоким обращением с животными и, может быть, пересмотр ответственности в кодексе об административных правонарушениях и появление новых статей, новых составов правонарушений за безответственное обращение с животными. Необходимо смотреть и правоприменительную практику в части действия в статье уголовного кодекса за жестокие обращение, убийства животных, пропаганду и размещение в сетях Интернет всевозможных роликов, которые пропагандируют жестокость, вовлекая молодых людей», — добавил Козлов.
По его словам, Москва может выступить примером для всех других регионов России по ответственному обращению с животными.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
РИАМО: последние новости
Строительство жилых домов на месте Ховринской больницы в столице завершат за 3–4 года Строительство жилых домов на месте Ховринской больницы в столице завершат за 3–4 года Что известно об «Острове мечты»: дата открытия, цены на билеты и виды аттракционов Что известно об «Острове мечты»: дата открытия, цены на билеты и виды аттракционов Новая категория спортивных объектов появится в Москве Новая категория спортивных объектов появится в Москве
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Другое , Александр Козлов , Мосгордума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 29
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 229
Франция и Германия объединились против России
Франция и Германия объединились против России 168
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 910
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Мужчина пригласил женщину на свидание и показал ей труп 10
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Совет Европы принял решение по России
00:43
Совет Европы принял решение по России
В мире
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
02:39
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение