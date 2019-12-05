Фасаду кинотеатра «Художественный» вернут облик 1913 года

Фасаду столичного кинотеатра «Художественный» вернут облик 1913 года

В столице продолжается реставрация кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади. Фасаду здания вернут исторический облик 1913 года. Об этом сообщается на сайте Мосгорнаследия.

— Сейчас специалисты занимаются усилением стен и фундаментов памятника. Эти работы завершены уже на 60 процентов, — говорится в сообщении.

Воссоздадут исторические надписи: «Художественный электротеатръ» в верхней части фасада, над парадными дверьми — «Входъ» и «Выходъ».

Также восстановят каменную лестницу с кованым металлическим ограждением, ведущую на второй этаж. В фойе вместо утраченного светящегося фонтана с чашей будет «сухой» фонтан.

Пластиковые двери и окна заменят на деревянные, которые будут воссозданы по историческим документам. В помещениях отреставрируют и частично восстановят лепной декор.

В 2018 году завершились противоаварийные работы, а сейчас идет усиление конструкций памятника.

Двухэтажное здание было возведено в 1909 году в стиле эклектики.