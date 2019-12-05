На севере столицы появится детский технопарк

На севере Москвы появится детский технопарк

Школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием.

Полиграфический комплекс «Московские учебники и Картолитография» на севере столицы реконструируют, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы

Планируется увеличить площадь здания и разместить в нем детский технопарк.

Школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием. Там расположатся учебные классы, хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям и лекторий, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова

Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания. Решение принято на заседании ГЗК.