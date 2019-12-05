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На севере Москвы появится детский технопарк 

Моя Москва.онлайн + ещё 1 3 часа назад
На севере столицы появится детский технопарк
Фото: Моя Москва.онлайн
Школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием.
Полиграфический комплекс «Московские учебники и Картолитография» на севере столицы реконструируют, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Планируется увеличить площадь здания и разместить в нем детский технопарк.
Школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием. Там расположатся учебные классы, хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям и лекторий, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания. Решение принято на заседании ГЗК.
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Теги:
Новости Москвы , Анастасия Пятова
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