Торговый центр построят у метро «Жулебино»

Торговый центр построят в Москве у метро «Жулебино»

Торговый центр с зонами отдыха, магазинами и фитнесом возведут недалеко от станции метро "Жулебино" на юго-востоке Москвы . Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

"Выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра на юго-востоке столицы. Объект расположится по адресу улица Авиаконструктора Миля, вл. 5/1 (ЮВАО, Выхино-Жулебино) рядом со станцией "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии метро. По соседству находится торговый центр "Миля", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

По его словам, объект возведет инвестор за счет собственных средств. Срок действия разрешения на строительство — до марта 2021 года.

Уточняется, что общая площадь трехэтажного торгового центра составит 11,5 тыс. кв. м. В нем разместятся магазины, предприятия быстрого обслуживания, кафе и рестораны, зоны отдыха, фитнес-центр с тренажерным залом и залом аэробики. Кроме того, оборудуют детскую игровую комнату и офисы.