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Торговый центр построят в Москве у метро «Жулебино» 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
Торговый центр построят у метро «Жулебино»
Фото: РИА Новости
Торговый центр с зонами отдыха, магазинами и фитнесом возведут недалеко от станции метро "Жулебино" на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).
"Выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного центра на юго-востоке столицы. Объект расположится по адресу улица Авиаконструктора Миля, вл. 5/1 (ЮВАО, Выхино-Жулебино) рядом со станцией "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии метро. По соседству находится торговый центр "Миля", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.
По его словам, объект возведет инвестор за счет собственных средств. Срок действия разрешения на строительство — до марта 2021 года.
Уточняется, что общая площадь трехэтажного торгового центра составит 11,5 тыс. кв. м. В нем разместятся магазины, предприятия быстрого обслуживания, кафе и рестораны, зоны отдыха, фитнес-центр с тренажерным залом и залом аэробики. Кроме того, оборудуют детскую игровую комнату и офисы.
"Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут парковки для стоянки транспорта. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ, разрабатывается программа проверок, в соответствии с которой будет осуществляться надзор на объекте. К проверкам привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", — отметил Антосенко.
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Теги:
Новости Москвы , Олег Антосенко
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