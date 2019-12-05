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Фестиваль волшебных китайских фонарей стартовал в парке «Сокольники» 

Москва меняется 6 часов назад
Фестиваль китайских фонарей стартовал в «Сокольниках»
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Москва меняется
«Парк украсили более 40 световых конструкций, каждая из которых создана руками десятков китайских мастеров. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Некоторые из фонарей достигают более восьми метров в высоту и 20 метров в длину», — говорится в сообщении.
Москва меняется
Отмечается, что организаторы вдохновлялись праздником фонарей, который отмечают в последний день двухнедельного китайского Нового года. По традиции в этот день по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, а во многих регионах страны проходят яркие фонарные шоу.
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