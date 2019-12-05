Фестиваль китайских фонарей стартовал в «Сокольниках»

Фестиваль волшебных китайских фонарей стартовал в парке «Сокольники»

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Парк украсили более 40 световых конструкций, каждая из которых создана руками десятков китайских мастеров. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Некоторые из фонарей достигают более восьми метров в высоту и 20 метров в длину», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что организаторы вдохновлялись праздником фонарей, который отмечают в последний день двухнедельного китайского Нового года. По традиции в этот день по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, а во многих регионах страны проходят яркие фонарные шоу.