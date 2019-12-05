В Подмосковье родился Король Лев 

В перинатальном центре Наро-Фоминска (Подмосковье) у семьи с фамилией Король родился сын. Родители решили назвать его Львом, сообщает телеканал «360».
Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 кг. Мама мальчика рассказала, что с инициативой назвать мальчика таким именем выступил отец.
Первый зампред правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова отметила, что в Подмосковье родители иногда выбирают редкие и необычные имена для своих детей. Среди таких имен, по ее словам, фигурируют Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.