Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Политика
России грозит «беспощадный бунт»
России грозит «беспощадный бунт»
Общество
"Никому не нужные фейки": Лукашенко о войне с Россией
"Никому не нужные фейки": Лукашенко о войне с Россией
В мире
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
В мире

В Подмосковье родился Король Лев 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
В Подмосковье родился Король Лев
Фото: globallookpress.com
В перинатальном центре Наро-Фоминска (Подмосковье) у семьи с фамилией Король родился сын. Родители решили назвать его Львом, сообщает телеканал «360».
Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 кг. Мама мальчика рассказала, что с инициативой назвать мальчика таким именем выступил отец.
Первый зампред правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова отметила, что в Подмосковье родители иногда выбирают редкие и необычные имена для своих детей. Среди таких имен, по ее словам, фигурируют Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и даже Добромир.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Rambler News Service: последние новости
Центр Москвы перекроют в новогодние праздники Центр Москвы перекроют в новогодние праздники Запуск первых веток МЦД снизил нагрузку на 19 станций метро Запуск первых веток МЦД снизил нагрузку на 19 станций метро МЦД-1 досрочно переходит на удлиненные поезда «Иволга» МЦД-1 досрочно переходит на удлиненные поезда «Иволга» 
Теги:
Новости Москвы , Другое , Ольга Забралова , Правительство московской области , Московская область , Наро-Фоминск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии
Москва объявила нон грата сотрудника посольства Болгарии 3
России грозит «беспощадный бунт»
России грозит «беспощадный бунт» 3
«Никому не нужные фейки»: Лукашенко о войне с Россией
«Никому не нужные фейки»: Лукашенко о войне с Россией
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
США позволили России забрать обратно «Морской старт»
В Германии опасаются новой «холодной войны»
В Германии опасаются новой «холодной войны» 4
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Другое
Больше видео