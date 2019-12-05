В Подмосковье родился Король Лев

В перинатальном центре Наро-Фоминска Подмосковье ) у семьи с фамилией Король родился сын. Родители решили назвать его Львом, сообщает телеканал «360».

Лев родился 14 ноября, его вес при рождении составил 5,175 кг. Мама мальчика рассказала, что с инициативой назвать мальчика таким именем выступил отец.