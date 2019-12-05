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Центр Москвы перекроют в новогодние праздники 

Rambler News Service + ещё 6 4 часа назад
Центр Москвы перекроют в новогодние праздники
Фото: РИА Новости
С 28 декабря по 6 января в центре Москвы изменится схема движения, так как часть улиц сделают пешеходными из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.
«В центре столицы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения. Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество"», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пешеходными с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года станут Тверская и Моховая улицы, улица Охотный ряд и Театральный проезд.
«Автомобилисты также не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам», — сообщили в мэрии столицы.
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Теги:
Новости Москвы , Погода
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