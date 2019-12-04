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Технологии

На Дальневосточную ярмарку в Москве привезли сотни тонн продукции 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
На Дальневосточную ярмарку привезли сотни тонн продукции
Фото: ТАСС
Регионы Дальнего Востока привезли на Дальневосточную ярмарку в Москву сотни тонн рыбы, морепродуктов, меда, дикоросов и другой продукции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, некоторые регионы привезли по 100-113 тонн рыбы, а также мед, чай и другие продукты.
«Это все здорово, потому что Дальний Восток — это источник экологически чистых продуктов», — сказал Трутнев, его слова приводит «Интерфакс».
Он также отметил, что Дальневосточная ярмарка — это способ показать все, чем богаты регионы ДФО, в частности, мед из Амурской области уже пробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Дальневосточная ярмарка на Новом Арбате в Москве официально открылась 3 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Ее работа продлится до 8 декабря. Фестиваль «Дни Дальнего Востока» будет проходить 12-14 декабря в выставочном комплексе «Экспоцентр». Фестиваль состоит из трех направлений: туризм, образование и работа, культура.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Новости Москвы , Другое , Юрий Трутнев , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Интерфакс
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