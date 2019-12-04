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Москву парализовали 9-бальные пробки 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Столицу парализовали 9-бальные пробки
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог достигла уровня девяти баллов. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".
Тяжелее всего сейчас водителям приходится на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на центральных набережных города. Например, движение практически полностью парализовано на Москворецкой набережной. А на внутренней стороне Садового кольца сплошной многокилометровый затор растянулся от Зубовского бульвара до поворота на Воронцово Поле.
Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на большинстве вылетных трасс по направлению в область, а также на МКАД, где в обе стороны нельзя проехать между Каширским и Бесединским шоссе.
Ранее ЦОДД предупредил московских автомобилистов о снегопаде и призвал отказаться от использования личного транспорта.
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