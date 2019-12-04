В столице появятся сноуборд-парки

Сноуборд-парки отроются для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество»

Два сноуборд-парка для взрослых и детей откроются в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Они будут работать на Новом Арбате и Тверском бульваре.

Как уточняется, в парке на Новом Арбате появится горка высотой 5,5 метра, длиной 30 метров и шириной 6 метров. Ее оборудуют перилами и гранью для скольжения. Дети до 7 лет смогут прокатиться на ней бесплатно. Также посетителям предложат посмотреть на выступления профессиональных спортсменов и поучиться сноубордингу. Преподавателями станут чемпион России Артем Теймуров, серебряный призер этапа Кубка Европы Павел Харитонов и другие. Занятия будут бесплатными, как и прокат экипировки.

15 декабря состоятся соревнования по джиббингу. Их проведет сноубордист Денис Леонтьев . Суть дисциплины — катание по перилам и граням. Участники дадут ограниченное количество времени, чтобы они сделали максимальное число попыток. Возрастное ограничение на соревновании — 14+. Победители получат денежные призы и памятные подарки.

Предварительная регистрация будет доступна на площадке за час до начала мероприятия.

На Новом Арбате будет расположена отдельная площадка для детей. Они освоят базовые навыки сноубординга под наблюдением инструкторов. Кроме того, детская площадка откроется и на Тверском бульваре, передает официальный сайт мэра Москвы.