Электробусы перевезли больше 20 миллионов пассажиров

Инновационный транспорт работает в столице с сентября 2018 года.

Электробусы появились на дорогах столицы в сентябре 2018 года. За это время они перевезли свыше 20 миллионов пассажиров.

Сегодня на 18 маршрутов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города выходят более 260 электробусов. Инновационным транспортом ежедневно пользуются около 150 тысяч москвичей и гостей столицы. Самым популярным считается электробус Т76, который связывает Ярославский район и стацию метро «ВДНХ».

В перспективе именно электробусы должны стать основным средством передвижения по городу, а дизельные автобусы уйдут в прошлое.

Эксперты высоко оценили запуск электробусов в Москве . В прошлом году инновационный транспорт стал лауреатом премии «Формула движения» в категории «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Кроме того, электробус получил национальную премию «Автомобиль года в России — 2019».

Электробусы поставляют в столицу КамАЗ и компания «Группа ГАЗ» . По сервисным контрактам производители отвечают за полную функциональность машин и зарядных станций. Они обслуживают и ремонтируют электробусы, при необходимости меняют детали и комплектующие.

Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. В салонах есть системы климат-контроля, медиаэкраны с информацией о маршруте. Пассажиры могут воспользоваться USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатной сетью Wi-Fi.

Электробус способен вместить до 85 пассажиров, в салоне 30 посадочных мест. Для маломобильных пассажиров установлен пандус и предусмотрено специальное место, где можно поставить коляску.

Маршруты электробусов в Москве:

— Т14 «Северянинский путепровод» — «Электрозаводский мост»;

— Т17 «Метро „Озерная“» — «Киевский вокзал»;

— Т34к «Улица Кравченко» — «Киевский вокзал»;

— Т25 «Проспект Буденного» — «Метро „Лубянка“»;

— Т36 «ВДНХ (южный вход)» — «Дмитровское шоссе, 155»;

— Т42 «Рижский вокзал» — «Метро „Петровский парк“»;

— Т47 «Бескудниковский переулок» — «Самотечная площадь»;

— Т56 «Базовская улица» — «Тверская Застава»;

— Т73 «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ (южный вход)»;

— Т76 «Холмогорская улица» — «Метро „ВДНХ“»;

— Т80 «6-й микрорайон Бибирева» — «Осташковская улица»;

— Т83 «Уссурийская улица» — «Метро „Преображенская площадь“»;

— № 107 «Метро „Филевский парк“» — «Платформа Матвеевская»;

— № 205к «Киевский вокзал» — «Улица Довженко»;

— № 649 «Ясный проезд» — «Осташковская улица»;

— № 791 «Киевский вокзал» — «4-й Сетуньский проезд»;

— № 778 «Рижский вокзал» — «Спартаковская площадь»;

— Sk «Сколтех» — «Хаб (ТПУ „Инновационный центр“)».