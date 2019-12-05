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На улице Шаболовке отремонтируют трамвайные пути 

Москва меняется + ещё 3 7 часов назад
На Шаболовке отремонтируют трамвайные пути
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
На улице Шаболовке отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Капитальный ремонт трамвайных путей проведут на улице Шаболовке. В общей сложности обновят более трех километров путей. Строители демонтируют существующую конструкцию, уложат новую и заменят контактную сеть. При этом положение путей оставят без изменений. Проект также включает замену горловин существующих колодцев и прокладку кабельных линий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на время строительных работ специалисты установят ограждение, разделительные барьеры и временные дорожные знаки. После капитального ремонта трамвайных путей приступят к благоустройству прилегающей территории.
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Теги:
Новости Москвы , Строительство
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