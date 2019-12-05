На Шаболовке отремонтируют трамвайные пути

На улице Шаболовке отремонтируют трамвайные пути

На улице Шаболовке отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Капитальный ремонт трамвайных путей проведут на улице Шаболовке. В общей сложности обновят более трех километров путей. Строители демонтируют существующую конструкцию, уложат новую и заменят контактную сеть. При этом положение путей оставят без изменений. Проект также включает замену горловин существующих колодцев и прокладку кабельных линий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время строительных работ специалисты установят ограждение, разделительные барьеры и временные дорожные знаки. После капитального ремонта трамвайных путей приступят к благоустройству прилегающей территории.