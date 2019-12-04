В Москве начали сносить киноцентр «Соловей» 

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Пассажиропоток снизился на 19 станциях метро после запуска МЦД

Почти в 30 столичных парках оборудуют снежные и ледяные горки

В окнах приема во всех центрах «Мои документы» в Москве теперь можно оплатить госпошлины