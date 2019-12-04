В Москве начали сносить киноцентр «Соловей» 

На Красной Пресне в среду рабочие начали снос здания киноцентра «Соловей», на месте работает строительный кран, передает корреспондент РИАМО.
Второго декабря в столице навсегда закрыли один из крупнейших кинотеатров России «Соловей». Первого декабря для последнего сеанса в столичном киноцентре выбрали ленту Чарли Чаплина «Великий диктатор», которую первой показывали на открытии киноцентра в марте 1989 года.
Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже просил мэрию выкупить здание кинотеатра.