Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Происшествия

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей» 

РИАМО + ещё 7 1 час назад
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
Фото: В Подмосковье
На Красной Пресне в среду рабочие начали снос здания киноцентра «Соловей», на месте работает строительный кран, передает корреспондент РИАМО.
Второго декабря в столице навсегда закрыли один из крупнейших кинотеатров России «Соловей». Первого декабря для последнего сеанса в столичном киноцентре выбрали ленту Чарли Чаплина «Великий диктатор», которую первой показывали на открытии киноцентра в марте 1989 года.
Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже просил мэрию выкупить здание кинотеатра.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
РИАМО: последние новости
Пассажиропоток снизился на 19 станциях метро после запуска МЦД Пассажиропоток снизился на 19 станциях метро после запуска МЦД Почти в 30 столичных парках оборудуют снежные и ледяные горки Почти в 30 столичных парках оборудуют снежные и ледяные горки В окнах приема во всех центрах «Мои документы» в Москве теперь можно оплатить госпошлины В окнах приема во всех центрах «Мои документы» в Москве теперь можно оплатить госпошлины 
Теги:
Новости Москвы , Чарли Чаплин , Никита Михалков , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 102
У России появился новый противник
У России появился новый противник 224
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 29
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 65
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 347
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение